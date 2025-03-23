Россия атаковала Украину 147 дронами: есть последствия в шести областях

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение 97 ударных беспилотников

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Шкинев)

В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить 97 дронов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военный, Россия атаковала 147 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами из Миллерова, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Приморска (временно оккупирована территория Запорожской области).

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение 97 ударных беспилотников в разных регионах – на юге, севере, западе и центре страны. Еще 25 дронов-имитаторов противника были локационно потеряны.

Этой ночью враг сосредоточился на использовании ударных беспилотников – не менее 122 единиц, в то время как количество дронов-имитаторов составило 25, уточнили в Воздушных силах.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ночью российские беспилотники атаковали села Чугуевского района. В селе Печенеги дрон попал по административному зданию и лицею. В селе Гениевка поврежден частный дом.

Глава Сумской ОВА Игорь Кальченко заявил, что шесть российских дронов ударили по Краснопольской общине.

За 22 марта россияне убили троих человек в Покровске, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Еще четыре человека в Донецкой области за сутки получили ранения.

В ночь на 23 марта кафиры атаковали Киев. Погибли три человека, в том числе отец с пятилетним ребенком. Еще восемь человек пострадали. Есть повреждения в пяти районах.

Также российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего ранения получили два человека. Были повреждены предприятие и частные дома.