Росія атакувала Україну 147 дронами: є наслідки у шести областях

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Шкиньов)

У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити 97 дронів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, Росія атакувала 147 "шахедами" та безпілотниками-імітаторами з Міллерово, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ) і Приморська (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Станом на 08:30 підтверджено знищення 97 ударних безпілотників у різних регіонах – на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Ще 25 дронів-імітаторів противника були локаційно втрачені.

Цієї ночі ворог зосередився на використанні ударних безпілотників – щонайменше 122 одиниці, тоді як кількість дронів-імітаторів становила 25, уточнили у Повітряних силах.

Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вночі російські безпілотники атакували села Чугуївського району. У селі Печеніги дрон влучив по адмінбудівлі й ліцею. У селі Геніївка пошкоджений приватний будинок.

Глава Сумської ОВА Ігор Кальченко заявив, що шість російських дронів вдарили по Краснопільській громаді.

За 22 березня росіяни вбили трьох людей у Покровську, повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. Ще чотири людини в Донецькій області за добу дістали поранення.

У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули три людини, серед них батько з п'ятирічною дитиною. Ще восьмеро людей постраждали. Є пошкодження у п'яти районах.

Також російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки.