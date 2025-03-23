П'ятирічна Ніколь та її батько: Росія вбила у Києві сім'ю, яка переїхала туди з Оріхова – фото

Унаслідок дронової атаки на столицю в ніч проти 23 березня загинула п'ятирічна дівчинка та її батько. Мати госпіталізували

Наслідки удару РФ по Києву 23 березня (Фото: ДСНС)

У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська вбили у Києві п'ятирічну дівчинку Ніколь та її батька. Журналісти United24 з'ясували, що родина переїхала до столиці з Оріхова Запорізької області.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"За словами сусідів, ще в четвер Нікол брала участь у виставі в дитячому садку разом з іншими місцевими дітьми. Увечері того ж дня вона і її батько загинули у своєму домі, коли Росія здійснила атаки дронами на Київ. Її мати була госпіталізована", – йдеться у дописі.

За даними United24, родина переїхала до Києва з Оріхова Запорізької області.

Фото: United24

У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули три людини, серед них батько з п'ятирічною дитиною. Ще восьмеро людей постраждали. Є пошкодження у п'яти районах.

Також російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки.