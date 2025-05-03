Росія била по Харкову дронами з термобаричною бойовою частиною
Під час атаки на Харків у ніч проти 3 травня окупанти використовували безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У відомстві зазначили, що таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.
У прокуратурі наголосили, що використання дронів з термобаричними бойовими частинами є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.
У ніч проти 3 травня окупанти вчергове масовано атакували Харків ударними БпЛА. Станом на ранок відомо про 51 постраждалу людину.
- 2 травня 2025 року росіяни здійснили масовану авіаційну атаку по Куп'янську, внаслідок чого загинув чоловік.
- У ніч проти 3 травня росіяни били по Україні балістичними ракетами та 183 БпЛА.