Росія била по Харкову дронами з термобаричною бойовою частиною

Така зброя спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільних

Обстеження уламків (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Під час атаки на Харків у ніч проти 3 травня окупанти використовували безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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У відомстві зазначили, що таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

У прокуратурі наголосили, що використання дронів з термобаричними бойовими частинами є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.

У ніч проти 3 травня окупанти вчергове масовано атакували Харків ударними БпЛА. Станом на ранок відомо про 51 постраждалу людину.