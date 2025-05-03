Россияне убили человека и ранили двоих, ударив дроном по центру Херсона
Захватчики в очередной раз атаковали беспилотником людей в центральной части Херсона. По предварительным данным, есть погибший и двое пострадавших, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.
"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно — один человек погиб, еще двое получили ранения", – написал он.
Глава ОВА призвал всех жителей города в ближайшие дни не посещать площадь Свободы и район ЦУМа, где наблюдается повышенная активность российских беспилотников.
"Наши Силы обороны работают – большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя!" – подытожил Прокудин.
Накануне чиновник предупреждал о движении российских FPV-дронов в центре города.
Вечером в пятницу, 2 мая, россияне атаковали Харьков десятками ударных беспилотников, в результате атаки пострадали почти пять десятков человек. Захватчики использовали дроны с термобарическими боевыми частями.
- В целом в ночь на 3 мая оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и почти двумя сотнями беспилотников, последствия на земле есть в четырех областях.