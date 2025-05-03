Россияне убили человека и ранили двоих, ударив дроном по центру Херсона

Жителей города призвали в ближайшие дни не посещать локации, где наблюдается повышенная активность БпЛА оккупантов

Иллюстративное фото: Укринформ

Захватчики в очередной раз атаковали беспилотником людей в центральной части Херсона. По предварительным данным, есть погибший и двое пострадавших, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно — один человек погиб, еще двое получили ранения", – написал он.

Глава ОВА призвал всех жителей города в ближайшие дни не посещать площадь Свободы и район ЦУМа, где наблюдается повышенная активность российских беспилотников.

"Наши Силы обороны работают – большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя!" – подытожил Прокудин.

Накануне чиновник предупреждал о движении российских FPV-дронов в центре города.

СПРАВКА Дроны FPV – это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View – сокращенно FPV). Режим FPV – это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БпЛА. Такие дроны используются в качестве камикадзе. Дроны FPV – это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View – сокращенно FPV). Режим FPV – это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БпЛА. Такие дроны используются в качестве камикадзе.