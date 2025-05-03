Росіяни вбили людину й поранили двох, вдаривши дроном по центру Херсона
Загарбники вчергове атакували безпілотником людей у центральній частині Херсона. За попередніми даними, є загиблий та двоє постраждалих, повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.
"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо — одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", — написав він.
Очільник ОВА закликав всіх жителів міста найближчими днями не відвідувати площу Свободи та район ЦУМу, де спостерігається підвищена активність російських безпілотників.
"Наші Сили оборони працюють — більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!" – підсумував Прокудін.
Напередодні чиновник попереджав про рух російських FPV-дронів у центрі міста.
Увечері в п’ятницю, 2 травня, росіяни атакували Харків десятками ударних безпілотників, унаслідок атаки постраждали майже п’ять десятків людей. Загарбники використовували дрони з термобаричними бойовими частинами.
- Загалом у ніч проти 3 травня окупанти атакували Україну балістичними ракетами та майже двома сотнями безпілотників, наслідки на землі є у чотирьох областях.