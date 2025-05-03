Росіяни вбили людину й поранили двох, вдаривши дроном по центру Херсона
Ілюстративне фото: Укрінформ

Загарбники вчергове атакували безпілотником людей у центральній частині Херсона. За попередніми даними, є загиблий та двоє постраждалих, повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо — одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", — написав він.

Очільник ОВА закликав всіх жителів міста найближчими днями не відвідувати площу Свободи та район ЦУМу, де спостерігається підвищена активність російських безпілотників.

"Наші Сили оборони працюють — більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!" – підсумував Прокудін.

Напередодні чиновник попереджав про рух російських FPV-дронів у центрі міста.

ДОВІДКА
Дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БпЛА. Такі дрони використовуються як камікадзе.
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