Жителів двох прикордонних міст Сумщини закликали терміново евакуюватися

Наслідки російських обстрілів по Білопіллю 4 травня 2025 року (Фото: Нацполіція)

На Сумщині жителів міст Білопілля та Ворожба закликали терміново евакуюватися. Відповідний допис опублікував голова Сумської райадміністрації Михайло Мельник.

"Прошу мешканців міст Білопілля й Ворожба терміново евакуюватися в безпечне місце!" – написав посадовець.

За його словами, евакуаційні автобуси з міст вирушають щоранку о 8:00.

Мельник додав номери телефонів, за якими цілодобово можна записатись на евакуацію: районний Оперативний черговий штаб – +380 (50) 650 70 83 та Евакуаційний штаб Ворожби – 093 533 45 00.

Чиновник додав, що люди, які самостійно евакуювалися до Сум, можуть звернутися до евакуаційного транзитного центру за адресою вулиця Ковпака 7, де можна зареєструватися на отримання грошової допомоги, статусу внутрішньопереміщеної особи (ВПО) та можливість знайти житло.

Білопілля й Ворожба – міста на північний захід від Сум, розташовані на відстані близько шести кілометрів від російсько-українського кордону.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

За повідомленнями обласної поліції, останні два дні росіяни продовжили обстріли Сумщини.

У неділю, 4 травня, загарбники завдали ударів по Білопіллю – поранено 76-річну жінку, пошкоджено щонайменше чотири домоволодіння.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Наступного ж дня окупанти атакували Білопільську громаду безпілотниками й керованими авіабомбами – пошкоджено п'ять машин, будівлю шиномонтажу та СТО, сталося загоряння елеватора. Обійшлось без жертв.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У ніч проти 5 травня росіяни здійснили комбіновану атаку міста Конотоп у Сумській області. Окупанти з інтервалом били дронами й балістичними ракетами навмисно, аби завдати більше шкоди та вбити рятувальників і медиків.

Загалом у ніч на понеділок загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами та 116 дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 42 БпЛА, постраждали дві області.