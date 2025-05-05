Повітряні сили уразили пункт управління російськими дронами у Курській області

Генштаб повідомив про ліквідацію до 20 загарбників і знищення їхньої техніки

Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

У неділю 4 травня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російськими підрозділами БпЛА у районі селища Тьоткіне Курської області. Про це повідомив Генеральний штаб.

За даними військових, у цьому пунктів базувались екіпажі розвідувальних та ударних безпілотників.

Завдяки удару ліквідовано до 20 загарбників і знищено їхню техніку, зазначає Генштаб.

Тьоткіне – населений пункт на північний захід від міста Суми. За даними проєкту Deepstate, після початку Курської операції Сили оборони взяли під контроль територію на правому березі річки Сейм площею 11,35 кілометра квадратних у безпосередній близькості до цього селища. Сіра зона, що охоплює й частину Тьоткіного, становить майже 9,5 км кв.

На мапі Deepstate Тьоткіне вказується як Тіткіне

Мапа: Deepstate