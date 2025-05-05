Повітряні сили уразили пункт управління російськими дронами у Курській області
У неділю 4 травня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російськими підрозділами БпЛА у районі селища Тьоткіне Курської області. Про це повідомив Генеральний штаб.
За даними військових, у цьому пунктів базувались екіпажі розвідувальних та ударних безпілотників.
Завдяки удару ліквідовано до 20 загарбників і знищено їхню техніку, зазначає Генштаб.
Тьоткіне – населений пункт на північний захід від міста Суми. За даними проєкту Deepstate, після початку Курської операції Сили оборони взяли під контроль територію на правому березі річки Сейм площею 11,35 кілометра квадратних у безпосередній близькості до цього селища. Сіра зона, що охоплює й частину Тьоткіного, становить майже 9,5 км кв.
- У квітні Повітряні сили ЗСУ також завдавали успішного удару по місцю в районі села Тьоткіно, звідки росіяни запускали ударні дрони по Україні.
Продовж останніх двох днів росіяни продовжили обстрілювати міста Білопілля та Ворожба на південь від Тьоткіного – є жертва та постраждалі, місцевих мешканців закликали терміново евакуюватися.
5 травня ресурси окупантів заявили про нібито наступ України на Тьоткіне та підрив одного з мостів через річку Сейм. Українські військові поки не коментували ці заяви.