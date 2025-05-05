Сирський про Курську операцію: Створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною

Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі, зазначив Сирський

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Курська операція, яка триває вже девʼять місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у Facebook.

Сирський зазначив, що завдяки активним діям ЗСУ на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях.

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За словами Сирського, противника, який кількісно переважає, можна перемогти лише нестандартними ходами.

"Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі", – наголосив він.

Він також підкреслив роль конкретних військових частин і бійців у досягненні результатів операції. Під час своєї робочої поїздки Сирський нагородив військових, які відзначилися в боях.

Зокрема, головнокомандувач відзначив 225 окремий штурмовий полк як один з підрозділів, що "ефективно виконав визначені завдання на Курщині".

"І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах РФ – це насамперед про 225-й", – додав він.