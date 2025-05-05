Сырский о Курской операции: Созданная ВСУ буферная зона остается актуальной

Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле, отметил Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Курская операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в Facebook.

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Сырский отметил, что благодаря активным действиям ВСУ в Курской области удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях.

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По словам Сырского, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами.

"Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", – подчеркнул он.

Он также подчеркнул роль конкретных воинских частей и бойцов в достижении результатов операции. Во время своей рабочей поездки Сырский наградил отличившихся в боях военных.

В частности, главнокомандующий отметил 225-й отдельный штурмовой полк как одно из подразделений, "эффективно выполнивших определенные задачи в Курской области".

"И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ – это прежде всего о 225-м", – добавил он.