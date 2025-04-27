Украинские войска продолжают обороняться в Курской и Белгородской областях РФ – Зеленский

Проект Deepstate фиксирует около 12,7 километра квадратных под контролем Украины на Курщине и примерно столько же в "серой зоне" на Белгородщине

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинские военные продолжают "активные защитные действия" на территории Курской и Белгородской областей РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

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"Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", – рассказал глава государства.

По его словам, только на середину 27 апреля на фронте оккупанты совершили почти 70 штурмов украинских позиций, продолжаются бои, захватчики продолжают попытки наступлений.

По данным украинского аналитического проекта Deepstate, Силы обороны контролируют около 12,7 км квадратных в Курской области (26 апреля, до обновления карты, эта цифра составляла почти 31 км кв), "серая зона" на территории Белгородщины составляет ~13 км кв. Исследователи заявляют, что ситуация в районе Курщины "складывается не лучшим образом", но официальных комментариев на этот счет пока не было.