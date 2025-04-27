Українські війська продовжують оборонятись у Курській та Бєлгородській областях РФ – Зеленський

Проєкт Deepstate фіксує близько 12,7 кілометра квадратних під контролем України на Курщині й приблизно стільки ж у "сірій зоні" на Бєлгородщині

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Українські військові продовжують "активні захисні дії" на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

"Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей", – розповів голова держави.

За його словами, тільки на середину 27 квітня на фронті окупанти здійснили майже 70 штурмів українських позицій, тривають бої, загарбники продовжують спроби наступів.

За даними українського аналітичного проєкту Deepstate, Сили оборони контролюють близько 12,7 кілометра квадратних у Курській області (26 квітня, до оновлення мапи, ця цифра становила майже 31 км кв), "сіра зона" на території Бєлгородщини складає ~13 км кв. Дослідники заявляють, що ситуація в районі Курщини "складається не найкращим чином", але офіційних коментарів з цього приводу наразі не було.