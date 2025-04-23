Топпропагандисти заявили про "відмову" ЗСУ виконувати накази на Курщині. ЦПД спростував

Російська пропаганда запустила фейк про нібито відступ 95 ОМБр з позицій на Курщині та відмову виконувати там накази

Український військовий (Фото: 93 ОМБр)

Державне пропагандистське медіа країни-агресора РИА Новости повідомило, що українські військові нібито відмовилися виконувати завдання на Курському напрямку та відступили. Центр протидії дезінформації спростував.

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Російські пропагандисти з посиланням на "джерела" в окупаційній армії писали, що військові 95 окремої механізованої бригади ЗСУ "відмовилися виконувати накази поблизу Олешні у Курській області, відступили з позицій".

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В центрі комунікацій угруповання військ "Курськ" заявили ЦПД, що це – фейк, запущений російською пропагандою.

"Його мета — дискредитувати Збройні Сили України та створити ілюзію дезорганізації української армії. Такі вкиди спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до українських оборонців", – додали там.