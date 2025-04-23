Топпропагандисти заявили про "відмову" ЗСУ виконувати накази на Курщині. ЦПД спростував
Державне пропагандистське медіа країни-агресора РИА Новости повідомило, що українські військові нібито відмовилися виконувати завдання на Курському напрямку та відступили. Центр протидії дезінформації спростував.
Російські пропагандисти з посиланням на "джерела" в окупаційній армії писали, що військові 95 окремої механізованої бригади ЗСУ "відмовилися виконувати накази поблизу Олешні у Курській області, відступили з позицій".
В центрі комунікацій угруповання військ "Курськ" заявили ЦПД, що це – фейк, запущений російською пропагандою.
"Його мета — дискредитувати Збройні Сили України та створити ілюзію дезорганізації української армії. Такі вкиди спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до українських оборонців", – додали там.
- 19 квітня 2025 року президент Зеленський повідомив, що українські військові й далі активні на території Курщини та зберігають там позиції, а також просунулись у Бєлгородській області.
- 21 квітня воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли в полон дев’ятьох росіян у Курській області.