Топ-пропагандисты заявили об "отказе" ВСУ выполнять приказы под Курском. ЦПД опроверг

Российская пропаганда запустила фейк о якобы отступлении 95 ОМБр с позиций на Курском направлении и отказе выполнять там приказы

Украинский военный (Фото: 93 ОМБр)

Государственное пропагандистское медиа страны-агрессора РИА Новости сообщило, что украинские военные якобы отказались выполнять задачи на Курском направлении и отступили. Центр противодействия дезинформации опроверг.

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Российские пропагандисты со ссылкой на "источники" в оккупационной армии писали, что военные 95-й отдельной механизированной бригады ВСУ "отказались выполнять приказы вблизи Олешни в Курской области, отступили с позиций".

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В центре коммуникаций группировки войск "Курск" заявили ЦПД, что это фейк, запущенный российской пропагандой.

"Его цель – дискредитировать Вооруженные Силы Украины и создать иллюзию дезорганизации украинской армии. Такие вбросы направлены на то, чтобы посеять недоверие к украинским защитникам", – добавили там.