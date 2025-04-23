Топ-пропагандисты заявили об "отказе" ВСУ выполнять приказы под Курском. ЦПД опроверг
Государственное пропагандистское медиа страны-агрессора РИА Новости сообщило, что украинские военные якобы отказались выполнять задачи на Курском направлении и отступили. Центр противодействия дезинформации опроверг.
Российские пропагандисты со ссылкой на "источники" в оккупационной армии писали, что военные 95-й отдельной механизированной бригады ВСУ "отказались выполнять приказы вблизи Олешни в Курской области, отступили с позиций".
В центре коммуникаций группировки войск "Курск" заявили ЦПД, что это фейк, запущенный российской пропагандой.
"Его цель – дискредитировать Вооруженные Силы Украины и создать иллюзию дезорганизации украинской армии. Такие вбросы направлены на то, чтобы посеять недоверие к украинским защитникам", – добавили там.
- 19 апреля 2025 года президент Зеленский сообщил, что украинские военные продолжают активные на территории Курской области и сохраняют там позиции, а также продвинулись в Белгородской области.
- 21 апреля воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли в плен девять россиян в Курской области.