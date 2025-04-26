Росія вперше визнала участь військових КНДР у війні проти України
Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов вперше визнав, що солдати з КНДР разом з росіянами воювали проти українських сил у Курській області. Про це окупант заявив під час доповіді диктатору Володимиру Путіну, передають пропагандисти країни-агресора.
Герасимов стверджував, що на Курщині північнокорейські військові нібито показали "високий професіоналізм". Також він заявив, що солдати з КНДР, які діяли разом з російськими силами в Курській області, буцімто показали "стійкість і героїзм".
Раніше російська влада публічно не визнавала участь військових з КНДР у бойових діях проти України.
Також Герасимов заявив Путіну, що росіяни нібито витіснили Сили оборони з Курської області, проте це спростували у Генеральному штабі ЗСУ та Центрі протидії дезінформації.
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