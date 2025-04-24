Бійці ССО знищили до 25 військових КНДР у ближньому бою в Курській області – відео
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищили в Курській області близько 25 солдатів Північної Кореї. Про це повідомила пресслужба ССО й опублікувала відповідне відео. Обережно: на відео ненормативна лексика!
Воїни 6 полку "Рейнджер" провели спеціальні дії проти регулярних військ КНДР у Курській області Росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили понад два десятки північнокорейців.
Свою операцію бійці здійснили ще у березні, проте лише зараз військові розповіли про неї та показали відео з безпілотника й натільних камер.
Вісім військових на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.
Бійці ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб – утричі більшої кількості за їхню – та зберегли ініціативу до його завершення.
Попри чисельну перевагу та ворожий артилерійський вогонь, українські військові знищили взвод північнокорейців. Група відійшла після успішного виконання завдання.
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