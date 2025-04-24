Бойцы ССО уничтожили до 25 военных КНДР в ближнем бою в Курской области – видео
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили в Курской области около 25 солдат Северной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба ССО и опубликовала соответствующее видео. Осторожно: на видео ненормативная лексика!
Воины 6-го полка "Рейнджер" провели специальные действия против регулярных войск КНДР в Курской области России. В ходе быстрого контакта операторы ССО уничтожили более двух десятков северокорейцев.
Свою операцию бойцы провели еще в марте, однако только сейчас военные рассказали о ней и показали видео с беспилотника и нательных камер.
Восемь военных на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.
Бойцы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек – втрое больше их – и сохранили инициативу до его завершения.
Несмотря на численное преимущество и вражеский артиллерийский огонь, украинские военные уничтожили взвод северокорейцев. Группа отошла после успешного выполнения задачи.
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- 23 января Буданов заявил, что в 2025 году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.
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