Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили в Курской области около 25 солдат Северной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба ССО и опубликовала соответствующее видео. Осторожно: на видео ненормативная лексика!

Воины 6-го полка "Рейнджер" провели специальные действия против регулярных войск КНДР в Курской области России. В ходе быстрого контакта операторы ССО уничтожили более двух десятков северокорейцев.

Свою операцию бойцы провели еще в марте, однако только сейчас военные рассказали о ней и показали видео с беспилотника и нательных камер.

Восемь военных на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.

Бойцы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек – втрое больше их – и сохранили инициативу до его завершения.

Несмотря на численное преимущество и вражеский артиллерийский огонь, украинские военные уничтожили взвод северокорейцев. Группа отошла после успешного выполнения задачи.