Путін заявив про "повне звільнення" Курської області – в Україні спростували
Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін заявив про нібито "повне звільнення" Курської області РФ від українських сил. На цей час такі слова не відповідають дійсності, повідомив у коментарі LIGA.net голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Путін заслухав доповідь начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова й заявив про нібито завершення операції зі "звільнення" Курської області від українських сил.

Диктатор стверджує, що у суботу, 26 квітня, РФ зайняла останній населений пункт області – село Горналь на російсько-українському кордоні.

"Станом на цю хвилину [заяви Путіна] – не відповідають дійсності", – розповів LIGA.net голова ЦПД Коваленко.

Водночас він зауважив, що "динаміка війни вимагає постійних уточнень ситуації в майбутньому".

Український аналітичний проєкт Deepstate все ще фіксує присутність Сил оборони на Курщині – за його даними, захисники сукупно контролюють майже 31 кілометр квадратний.

Ситуація на мапі Deepstate: синє – контольована Україною територія Курщини, кругла біла позначка – село Горналь
Ситуація на мапі Deepstate: синє – контольована Україною територія Курщини, кругла біла позначка – село Горналь
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