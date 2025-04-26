Путін заявив про "повне звільнення" Курської області – в Україні спростували
Диктатор Володимир Путін заявив про нібито "повне звільнення" Курської області РФ від українських сил. На цей час такі слова не відповідають дійсності, повідомив у коментарі LIGA.net голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
Путін заслухав доповідь начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова й заявив про нібито завершення операції зі "звільнення" Курської області від українських сил.
Диктатор стверджує, що у суботу, 26 квітня, РФ зайняла останній населений пункт області – село Горналь на російсько-українському кордоні.
"Станом на цю хвилину [заяви Путіна] – не відповідають дійсності", – розповів LIGA.net голова ЦПД Коваленко.
Водночас він зауважив, що "динаміка війни вимагає постійних уточнень ситуації в майбутньому".
Український аналітичний проєкт Deepstate все ще фіксує присутність Сил оборони на Курщині – за його даними, захисники сукупно контролюють майже 31 кілометр квадратний.
- 21 квітня Повітряні сили ЗСУ вдарили в районі села Тьоткіно Курської області, звідки росіяни запускали ударні дрони по Україні.
- 23 квітня російська пропаганда заявила, що українські військові нібито відмовилися виконувати завдання на Курському напрямку та відступили. Центр протидії дезінформації спростував ці повідомлення.