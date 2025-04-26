Путін заявив про "повне звільнення" Курської області – в Україні спростували

Голова ЦПД зазначив LIGA.net, що "динаміка війни вимагає постійних уточнень ситуації в майбутньому"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін заявив про нібито "повне звільнення" Курської області РФ від українських сил. На цей час такі слова не відповідають дійсності, повідомив у коментарі LIGA.net голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Путін заслухав доповідь начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова й заявив про нібито завершення операції зі "звільнення" Курської області від українських сил.

Диктатор стверджує, що у суботу, 26 квітня, РФ зайняла останній населений пункт області – село Горналь на російсько-українському кордоні.

"Станом на цю хвилину [заяви Путіна] – не відповідають дійсності", – розповів LIGA.net голова ЦПД Коваленко.

Водночас він зауважив, що "динаміка війни вимагає постійних уточнень ситуації в майбутньому".

Український аналітичний проєкт Deepstate все ще фіксує присутність Сил оборони на Курщині – за його даними, захисники сукупно контролюють майже 31 кілометр квадратний.

Ситуація на мапі Deepstate: синє – контольована Україною територія Курщини, кругла біла позначка – село Горналь

21 квітня Повітряні сили ЗСУ вдарили в районі села Тьоткіно Курської області, звідки росіяни запускали ударні дрони по Україні.

23 квітня російська пропаганда заявила, що українські військові нібито відмовилися виконувати завдання на Курському напрямку та відступили. Центр протидії дезінформації спростував ці повідомлення.