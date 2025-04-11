Генштаб ЗСУ назвав втрати Північної Кореї у війні проти України
З початку Курської операції втрати Північної Кореї сягнули близько 4000 військових, понад 3000 з них – поранені. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Українське командування оцінює у більш ніж 12 000 осіб загальну чисельність солдатів КНДР, яких Москва залучила до бойових дій.
Фактично знищено одну з чотирьох умовних північнокорейських бригад, решта три втратили боєздатність, зауважили у Генштабі.
- 14 грудня 2024 року президент Зеленський повідомив, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині.
- 25 лютого очільник ГУР Буданов повідомив, що росіяни отримали від Північної Кореї 120 далекобійних самохідних артилерійських установок і 120 реактивних систем залпового вогню.
- 27 березня в Сеулі заявили, що КНДР направила до Росії ще 3000 солдатів від початку 2025 року.