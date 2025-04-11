Генштаб ЗСУ назвав втрати Північної Кореї у війні проти України

Фактично знищено одну з чотирьох умовних північнокорейських бригад, решта три втратили боєздатність, заявили в українському командуванні

Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

З початку Курської операції втрати Північної Кореї сягнули близько 4000 військових, понад 3000 з них – поранені. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українське командування оцінює у більш ніж 12 000 осіб загальну чисельність солдатів КНДР, яких Москва залучила до бойових дій.

Фактично знищено одну з чотирьох умовних північнокорейських бригад, решта три втратили боєздатність, зауважили у Генштабі.