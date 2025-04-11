Місяць, як США запропонували Росії повне перемир'я: Генштаб назвав кількість атак окупантів

З 11 березня загарбники здійснили 5124 атаки на фронті

Фото: Генштаб ЗСУ

Минув місяць з моменту, коли Росія відмовилася прийняти повне та безумовне припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. З того часу окупанти здійснили 5124 атаки на фронті, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

З 11 березня по 11 квітня загарбники здійснили найбільше атак на Покровському напрямку – 1739, а також завдавали ударів на Курському (679), Торецькому (666), Лиманському (627), Новопавлівському (398), Куп'янському (206), Оріхівському (179), Гуляйпільському (152), Сіверському (149), Краматорському (140), Харківському (130) та Придніпровському (59).

За оцінкою Генштабу, впродовж місяця окупанти втратили 42 511 військових (убитими понад 21 000), а також 286 танків, 721 бойову броньовану машину, 1757 артилерійських систем, 50 систем залпового вогню, 4 гелікоптери, 29 засобів протиповітряної оборони, 2796 дронів, 16 ракет, 3684 одиниці автотехніки та 24 спецтехніки.

Читайте також За тиждень українські військові знищили понад 400 артилерійських систем РФ – відео