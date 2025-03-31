Українські захисники знищили 408 артилерійських систем окупантів за минулий тиждень. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що це озброєння було знищено завдяки влучним ураженням дронами, контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх складових Сил оборони.

Загалом з початку 2025-го загарбники втратили понад 4005 артсистем, зауважив Сирський.

Генеральний штаб оцінює російські втрати в артилерії у 25 537 одиниць з початку повномасштабного вторгнення.

На відео, що на початку новини, показано ураження такої російської техніки українськими військовими.

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