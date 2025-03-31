Українські захисники знищили 408 артилерійських систем окупантів за минулий тиждень. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Він зазначив, що це озброєння було знищено завдяки влучним ураженням дронами, контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх складових Сил оборони.

Загалом з початку 2025-го загарбники втратили понад 4005 артсистем, зауважив Сирський.

Генеральний штаб оцінює російські втрати в артилерії у 25 537 одиниць з початку повномасштабного вторгнення.

На відео, що на початку новини, показано ураження такої російської техніки українськими військовими.

На початку березня головком ЗСУ повідомив, що Сили оборони знищили й уразили у лютому 2025 року на 22% більше цілей росіян, ніж у січні цього ж року.

За його словами, найбільш ефективно завдають уражень по ворогу FPV-дрони табомбери. Сирський зазначив, що безпілотні системи стали одним із найважливіших елементів сучасної війни.