За неделю украинские военные уничтожили более 400 артиллерийских систем РФ
Украинские защитники уничтожили 408 артиллерийских систем оккупантов за минувшую неделю. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он отметил, что это оружие было уничтожено благодаря точным поражениям дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны.
В общей сложности с начала 2025-го захватчики потеряли более 4005 артсистем, заметил Сырский.
Генеральный штаб оценивает российские потери в артиллерии в 25 537 единиц с начала полномасштабного вторжения.
На видео, в начале новости, показано поражение такой российской техники украинскими военными.
- В начале марта главком ВСУ сообщил, что Силы обороны уничтожили и поразили в феврале 2025 года на 22% больше целей россиян, чем в январе этого же года.
- По его словам, наиболее эффективно наносят поражения по врагу FPV-дроны и бомберы. Сырский отметил, что беспилотные системы стали одним из важнейших частей современной войны.