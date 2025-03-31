Украинские защитники уничтожили 408 артиллерийских систем оккупантов за минувшую неделю. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что это оружие было уничтожено благодаря точным поражениям дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны.

В общей сложности с начала 2025-го захватчики потеряли более 4005 артсистем, заметил Сырский.

Генеральный штаб оценивает российские потери в артиллерии в 25 537 единиц с начала полномасштабного вторжения.

На видео, в начале новости, показано поражение такой российской техники украинскими военными.

В начале марта главком ВСУ сообщил, что Силы обороны уничтожили и поразили в феврале 2025 года на 22% больше целей россиян, чем в январе этого же года.

По его словам, наиболее эффективно наносят поражения по врагу FPV-дроны и бомберы. Сырский отметил, что беспилотные системы стали одним из важнейших частей современной войны.