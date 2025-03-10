В феврале ВСУ поразили на 22% больше целей РФ, самые эффективные FPV-дроны – Сырский

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Силы обороны уничтожили и поразили в феврале 2025 года на 22% больше целей россиян, чем в январе этого же года. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, наиболее эффективно наносят поражения по врагу FPV-дроны и бомберы мультироторного типа. Главнокомандующий отметил, что беспилотные системы стали одной из важнейших частей современной войны.

"Они постоянно развиваются, держат фронт или двигают его вперед, помогают сохранить жизнь наших воинов, уничтожают личный состав и технику российского агрессора", – сказал Сырский.

Он подчеркнул, что в настоящее время существует настоятельная необходимость внедрить единый стандарт работы беспилотных систем во всех подразделениях, чтобы улучшить координацию в ходе выполнения боевых задач.

В то же время, российская армия также не стоит на месте и перенимает украинский опыт, благодаря которому наращивает собственные наработки в области дронов. Сырскому доложили, что у врага сформировано управление начальника войск беспилотных систем (БпС), созданы подразделения беспилотных авиационных комплексов (БпАК) быстрого реагирования и развивается направление дронов с управлением на оптоволокне.

Вместе с тем, главнокомандующий подчеркнул, что Силы обороны также увеличивают использование дронов на оптоволоконном управлении. Однако, по его словам, эта составляющая БпС нуждается в "исключительном внимании и приложении максимальных усилий".

"Мы просто не имеем права отставать от противника в тех отраслях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться путем собственных ресурсов. Определил задачи по комплектованию личным составом соответствующих подразделений БПС", – отметил Сырский.