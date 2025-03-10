У лютому ЗСУ уразили на 22% більше цілей РФ, найефективніші FPV-дрони – Сирський

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Сили оборони знищили й уразили у лютому 2025 року на 22% більше цілей росіян, ніж у січні цього ж року. Про це повідомив головнокомандувач Збройними Силами України Олександр Сирський.

За його словами, найбільш ефективно завдають уражень по ворогу FPV-дрони та бомбери мультироторного типу. Головнокомандувач зазначив, що безпілотні системи стали одним із найважливіших елементів сучасної війни.

"Вони постійно розвиваються, тримають фронт або й рухають його вперед, допомагають зберегти життя наших воїнів, нищать особовий склад і техніку російського агресора", – сказав Сирський.

Він підкреслив, що наразі існує нагальна потреба впровадити єдиний стандарт роботи безпілотних систем у всіх підрозділах, щоб покращити координацію у виконанні бойових завдань.

Водночас російська армія також не стоїть на місці та переймає український досвід, завдяки якому нарощує власні напрацювання в галузі дронів. Сирському доповіли, що у ворога сформовано управління начальника військ безпілотних систем (БпС), створено підрозділи безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) швидкого реагування та розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні.

Разом із тим, головнокомандувач підкреслив, що Сили оборони також збільшують використання дронів на оптоволоконному управлінні. Проте, за його словами, ця компонента БпС потребує "виняткової уваги й докладання максимальних зусиль".

"Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися шляхом власних ресурсів. Визначив завдання щодо комплектування особовим складом відповідних підрозділів БпС", – зазначив Сирський.