РФ не має переваги в дронах на оптоволокні і нічого не вигадала проти морських дронів – Малюк

Василь Малюк, голова СБУ (Фото: ОП)

Росія не має домінування над Україною у масштабах застосування безпілотників на оптоволокні та досі не вигадала засобів протидії морським дронам. Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2025".

Він наголосив, що росіяни свого часу справді почали активно застосувати під час Курської операції дрони на оптоволокні, які не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби.

Проте після цього Україна теж ухвалила відповідне рішення, і у багатьох частинах воно зараз реалізується.

"Я не буду називати кількість засобів і кількість людей, які на них працюють, але, повірте, тут немає жодного домінування росіян. Хоча дійсно було кілька прикрих днів, коли одній з десантно-штурмових бригад вони за день спалили 24 одиниці бронетехніки. Але за наступні дні ми їм спалили в рази більше", – сказав Малюк.

Що стосується безпілотника, який нібито може протидіяти українським морським дронам, то, за словами глави СБУ, це ніщо інше як російська пропаганда.

2 лютого 2025 року Інститут вивчення війни (ISW) писав , що російський безпілотник завдав удару по українському морському дрону. Армія Росії, ймовірно, застосувала БпЛА "Кронштадт Оріон", який може нести ракети, і цей удар може свідчити, що Росія тепер нібито здатна нищити українські морські дрони.

"Жодним чином ще практично ми з цими дронами не зіштовхувались… Як з’являться на горизонті дрони, то, повірте, ми знайдемо і це рішення", – запевнив він.

Малюк додав, що водночас з українських морських БпЛА вже злітають FPV-дрони і нищать російську берегову інфраструктуру. Зокрема, він нагадав про операцію на озері Донузлав.

У 2025 році Міністерство оборони планує витратити 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні.

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