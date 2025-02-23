Росіяни готували теракт у гіпермаркеті в Києві після провалу замахів на керівництво України – Малюк

Правоохоронцям вдалося на випередження задокументувати такі наміри та запобігти злочину, розповів глава СБУ

Василь Малюк (Фото: Офіс президента)

У 2024 році росіяни планували здійснити теракт в одному з будівельних гіпермаркетів у Києві, що належить до французької мережі. На це окупанти пішли після провалу замахів на українських високопосадовців, розповів начальник Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму " Україна. Рік 2025".

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За його даними, за три роки повномасштабної війни СБУ виявила 102 агентурні мережі росіян, зокрема серед топпосадовців.

"Серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України", – зауважив Малюк.

Голова спецслужби повідомив, що у переддень "інавгурації" диктатора Володимира Путіна у 2024 році, на Великдень, Росіяни хотіли, зокрема, організувати замах на очільника воєнної розвідки Кирила Буданова та самого Малюка.

Керування цією спецоперацією здійснювала Федеральна служба безпеки, а виконавцями в Україні були завербовані високопосадовці Управління державної охорони.

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Агентів РФ вдалося затримати на стадії завершеного замаху на вчинення злочину – і за два дні після цього провалу Путін звільнив очільника П'ятої служби ФСБ Серія Бєсєду, розповів Малюк. Він додав, що його відомству вдалося задокументувати кураторів України від російської спецслужби.

Начальник СБУ повідомив, що після провалу замахів на високопосадовців Головне управління Генерального штабу РФ (більш відоме як ГРУ) вирішило помститися і вчинити теракт в одному з будівельних гіпермаркетів у Києві, що належить до французької мережі.

"У час пік, після шостої вечора, коли там багато людей, мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані у місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші", – пояснив посадовець.

Водночас правоохоронцям вдалося на випередження задокументувати такі наміри та запобігти злочину, зауважив Малюк.

У травні 2024-го СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, котрі готували вбивство президента Зеленського, голови СБУ Малюка, начальника ГУР Буданова та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. За даними слідства, до мережі входили співробітники Управління державної охорони.

У лютому 2025 року СБУ повідомила про викриття високопоставленого російського агента у своїх лавах, у затриманні фігуранта брав участь начальник спецслужби Малюк.