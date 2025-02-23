РФ готовила теракт в гипермаркете после провала покушений на руководство Украины – Малюк

Правоохранителям удалось на опережение задокументировать такие намерения и предотвратить преступление, рассказал глава СБУ

Василий Малюк (Фото: Офис президента)

В 2024 году россияне планировали совершить теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве, принадлежащем к французской сети. На это оккупанты пошли после провала покушений на украинских чиновников, рассказал начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума " Украина. Год 2025".

По его данным, за три года полномасштабной войны СБУ обнаружила 102 агентурные сети россиян, в том числе среди топ-чиновников.

"Среди этих топщиков есть те, которые планировали ликвидировать даже нашего верховного главнокомандующего президента Украины", – отметил Малюк.

Глава спецслужбы сообщил, что в преддверии "инаугурации" диктатора Владимира Путина в 2024 году, на Пасху, Россияне хотели в том числе организовать покушение на руководителя военной разведки Кирилла Буданова и самого Малюка.

Управление этой спецоперацией осуществляла Федеральная служба безопасности, а исполнителями в Украине были завербованные чиновники Управления государственной охраны.

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Агентов РФ удалось задержать на стадии завершенного покушения на совершение преступления – и через два дня после этого провала Путин уволил главу Пятой службы ФСБ Серия Беседу, рассказал Малюк. Он добавил, что его ведомству удалось задокументировать кураторов Украины от российской спецслужбы.

Начальник СБУ сообщил, что после провала покушений на чиновников Главное управление Генерального штаба РФ (более известное как ГРУ) решило отомстить и совершить теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве, принадлежащем к французской сети.

"В час пик, после шести вечера, когда там много людей, должны были взорваться взрывные устройства, которые были расположены в местах, где находятся легковоспламеняющиеся смеси", – пояснил чиновник.

В то же время правоохранителям удалось на опережение задокументировать такие намерения и предотвратить преступление, отметил Малюк.

В мае 2024 года СБУ сообщила о разоблачении сети агентов российской ФСБ, которые готовили убийство президента Зеленского, главы СБУ Малюка, начальника ГУР Буданова и других представителей высшего военно-политического руководства государства. По данным следствия, в сеть входили сотрудники Управления государственной охраны.

В феврале 2025 года СБУ сообщила о разоблачении высокопоставленного российского агента в своих рядах, в задержании фигуранта принимал участие начальник спецслужбы Малюк.