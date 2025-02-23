РФ не доминирует в БпЛА на оптоволокне и ничего не придумала против морских дронов – Малюк

Василий Малюк, глава СБУ (Фото: ОП)

Россия не доминирует над Украиной в масштабах применения беспилотников на оптоволокне и до сих пор не придумала средств противодействия морским дронам. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2025".

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Он отметил, что россияне в свое время действительно начали активно применить во время Курской операции дроны на оптоволокне, которые не подвергаются действию средств радиоэлектронной борьбы.

Однако после этого Украина тоже приняла соответствующее решение и во многих частях оно сейчас реализуется.

"Я не буду называть количество средств и количество работающих на них людей, но, поверьте, здесь нет никакого доминирования россиян. Хотя действительно было несколько досадных дней, когда одной из десантно-штурмовых бригад они за день сожгли 24 единицы бронетехники. Но за следующие дни мы им сожгли в разы больше", – сказал Малюк.

Что касается беспилотника, который якобы может противодействовать украинским морским дронам, то, по словам главы СБУ, это не что иное, как российская пропаганда.

2 февраля 2025 года Институт изучения войны (ISW) писал , что российский беспилотник нанес удар по украинскому морскому дрону. Армия России, вероятно, применила БпЛА "Кронштадт Орион", который может нести ракеты, и этот удар может свидетельствовать о том, что Россия теперь якобы способна уничтожать украинские морские дроны.

"Никоим образом еще практически мы с этими дронами не сталкивались… Как появятся на горизонте дроны, то, поверьте, мы найдем и это решение", – заверил он.

Малюк добавил, что в то же время с украинских морских БпЛА уже взлетают FPV-дроны и уничтожают российскую береговую инфраструктуру. В частности, он напомнил об операции на озере Донузлав.

В 2025 году Министерство обороны планирует потратить 44 млрд грн на закупку FPV-дронов, в том числе на оптоволокне.

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