Месяц, как США предложили РФ полное перемирие: Генштаб назвал количество атак оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

Прошел месяц с момента, когда Россия отказалась принять полное и безусловное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами. С тех пор оккупанты совершили 5124 атаки на фронте, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С 11 марта по 11 апреля захватчики совершили больше всего атак на Покровском направлении – 1739, а также наносили удары на Курском (679), Торецком (666), Лиманском (627), Новопавловском (398), Купянском (206), Ореховском (179), Гуляйпольском (152), Северском (149), Краматорском (140), Харьковском (130) и Приднепровском (59).

По оценке Генштаба, в течение месяца оккупанты потеряли 42 511 военных (убитыми более 21 000), а также 286 танков, 721 боевую бронированную машину, 1757 артиллерийских систем, 50 систем залпового огня, 4 вертолета, 29 средств противовоздушной обороны, 2796 дронов, 16 ракет, 3684 единицы автотехники и 24 спецтехники.

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