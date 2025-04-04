Мы видим, что прекращение огня было нарушено несколько раз – Рубио

Госсекретарь США заявил о нескольких нарушениях перемирия в войне между Россией и Украиной

Марко Рубио (Фото: Francis Chung/EPA)

США зафиксировали несколько нарушений прекращения огня между Украиной и Россией. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции после встречи глав МИД стран НАТО, которую транслировало Суспільне.

"Мы видим, что прекращение огня было нарушено несколько раз", – заявил госсекретарь.

Он не уточнил, кто нарушает режим прекращения огня, и будет ли это иметь какие-то последствия для нарушителя.

В то же время Рубио сказал о близости к миру, потому что "сейчас обе стороны говорят друг с другом".

Россия и Украина договорились о прекращении атак на энергообъекты на 30 дней при посредничестве США. Кремль настаивает, что мораторий вступил в силу с 18 марта.

21 марта Россия обвиняла Украину в ударах по газоизмерительной станции "Суджа", но Генеральный штаб это опроверг.

Россия и Украина обсуждали с США прекращение ударов по энергетической инфраструктуре во время переговоров 23-25 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

25 марта советник президента Дмитрий Литвин заявил, что Россия с 18 марта нанесла восемь ударов по энергетике Украины, несмотря на "мораторий".