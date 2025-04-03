Сибига встретился с Рубио: рассказал о нарушении Россией энергетического перемирия
В четверг, 3 апреля, в Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Во время встречи в штаб-квартире НАТО Сибига подтвердил приверженность Украины мирным усилиям и приветствовал лидерство США в этом вопросе.
"Украина полностью отдана миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", – заявил глава МИД.
Сибига добавил, что подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых со США.
"Мы также обсудили следующие украино-американские контакты", – резюмировал глава дипломатии.
- Россия ударом по Херсону нарушила "энергетическое перемирие". Зеленский ожидает реакции США.
- 28 марта ЦПД сообщал, что Россия снова атаковала газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Однако Минобороны РФ опубликовало видео пожара и обвинило в ее обстреле Украину.
- В тот же день спикер диктатора РФ заявил, что Москва оставляет за собой право не выполнять мораторий на обстрелы объектов энергетики, поскольку его якобы нарушает Киев.
- 1 апреля Зеленский сообщал, что Украина передала США данные о нарушении Россией "энергетического перемирия".