Сибига встретился с Рубио: рассказал о нарушении Россией энергетического перемирия

Андрей Сибига и Марко Рубио (Фото: МИД)

В четверг, 3 апреля, в Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Во время встречи в штаб-квартире НАТО Сибига подтвердил приверженность Украины мирным усилиям и приветствовал лидерство США в этом вопросе.

"Украина полностью отдана миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", – заявил глава МИД.

Сибига добавил, что подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых со США.

"Мы также обсудили следующие украино-американские контакты", – резюмировал глава дипломатии.