Сибіга зустрівся з Рубіо: розповів про порушення Росією енергетичного перемир'я
У четвер, 3 квітня, у Брюсселі міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомила пресслужба МЗС.
Під час зустрічі, яка відбулась у штаб-квартирі НАТО, Сибіга підтвердив відданість України мирним зусиллям та привітав лідерство США в цьому питанні.
"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час, як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", – заявив глава МЗС.
Сибіга додав, що підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі США.
"Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", – резюмував глава дипломатії.
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