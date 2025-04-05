Генштаб опроверг обвинения России, якобы Украина нарушает энергетическое перемирие
Генеральный штаб ВСУ опроверг новые заявления Министерства обороны РФ о том, что Украина якобы нарушает энергетическое перемирие, и подчеркнул, что удары Сил обороны осуществляются исключительно по военным целям оккупантов.
"От Минобороны России вновь распространяются лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики. Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против Украины и украинцев", – отметили военные.
Ведомство оккупантов утверждает, что Силы обороны якобы совершили 14 атак по российской энергоинфраструктуре в течение 4 апреля.
Генштаб подчеркнул, что это фейк, и что украинские защитники производят огневое поражение исключительно по военным целям оккупационной армии РФ.
"Вместо этого именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою сумасшедшую сущность, цинично игнорируя любые договоренности и совершая безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел", – отметили в сообщении.
Военные напомнили о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля, из-за которого погибли 18 человек, в том числе девять детей, и пострадали более 60 человек. Оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью – эта "варварская атака [была] рассчитана на максимальное поражение площади и большого количества людей", акцентировал Генштаб.
Всего за прошедшие сутки армия РФ атаковала Украину 92 дронами-камикадзе типа Shahed, сбросила 171 управляемую авиационную бомбу и 6353 раза применяла артиллерию. Из-за ударов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и других областях.
"Военное ведомство государства-террориста в очередной раз прибегает к лживым обвинениям, пытаясь переложить на Украину собственную ответственность за затягивание войны и гибель людей. Рассчитываем, что мир не будет воспринимать российскую ложь и осудит очередные жестокие российские преступления войны", – подчеркнули военные.
- 27 марта Россия обстреляла Херсон. Зеленский заявил, что во время этого было нарушено "энергетическое перемирие", и он будет ожидать реакции США. На следующий день Нафтогаз заявил об обстреле Россией своих объектов.
- 3 апреля министр иностранных дел Сибига рассказал о нарушении Россией энергетического перемирия госсекретарю США Рубио. Генштаб сообщил, что Силы обороны соблюдают условия "энергетического перемирия", а заявления России о якобы ударах со стороны Украины по энергетическим объектам – фейки.
- 4 апреля Рубио заявил, что Штаты зафиксировали несколько нарушений прекращения огня между Украиной и Россией. В то же время он не уточнил, кто именно это делает, и будет ли это иметь какие-то последствия для нарушителя.