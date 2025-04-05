Генштаб опроверг обвинения России, якобы Украина нарушает энергетическое перемирие

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ опроверг новые заявления Министерства обороны РФ о том, что Украина якобы нарушает энергетическое перемирие, и подчеркнул, что удары Сил обороны осуществляются исключительно по военным целям оккупантов.

"От Минобороны России вновь распространяются лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики. Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против Украины и украинцев", – отметили военные.

Ведомство оккупантов утверждает, что Силы обороны якобы совершили 14 атак по российской энергоинфраструктуре в течение 4 апреля.

Генштаб подчеркнул, что это фейк, и что украинские защитники производят огневое поражение исключительно по военным целям оккупационной армии РФ.

"Вместо этого именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою сумасшедшую сущность, цинично игнорируя любые договоренности и совершая безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел", – отметили в сообщении.

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Военные напомнили о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля, из-за которого погибли 18 человек, в том числе девять детей, и пострадали более 60 человек. Оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью – эта "варварская атака [была] рассчитана на максимальное поражение площади и большого количества людей", акцентировал Генштаб.

Всего за прошедшие сутки армия РФ атаковала Украину 92 дронами-камикадзе типа Shahed, сбросила 171 управляемую авиационную бомбу и 6353 раза применяла артиллерию. Из-за ударов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и других областях.

"Военное ведомство государства-террориста в очередной раз прибегает к лживым обвинениям, пытаясь переложить на Украину собственную ответственность за затягивание войны и гибель людей. Рассчитываем, что мир не будет воспринимать российскую ложь и осудит очередные жестокие российские преступления войны", – подчеркнули военные.