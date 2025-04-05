Украину обвиняют перед ЕС и США: разведка сообщила о новой волне информатаки России
В первые пять дней апреля россияне развернули новую волну информационной атаки против Украины – спецслужбы РФ продвигают обвинения перед странами Евросоюза и США насчет якобы нежелания Киева вести переговоры об окончании войны. Об этом сообщила Служба внешней разведки.
"Таким образом Россия пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на украинскую сторону, одновременно формируя фальшивый образ "миротворца", который якобы готов договариваться – но не с действующей властью", – пояснили в ведомстве.
По данным разведки, к информационной атаке привлекаются как российские государственные и аффилированные с ней медиа (Газета.ru, Sputnik, Ведомости, Военное обозрение), так и иностранные прокси-ресурсы, которые используются под видом независимых источников.
Последние применяются, поскольку РФ пытается проникнуть в мировое информационное пространство, сформировать впечатление, якобы "усталость от Украины" стала общей тенденцией, и таким образом оказать внешнее давление на Киев, объясняет разведка.
В частности, речь идет о таких "иностранных" медиа, как Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие.
"Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы: "отсутствие демократии в Украине", "Запад разочаровался в Киеве", "мир возможен только после смены украинского правительства", – добавляет СВР.
В то же время, отмечает ведомство, параллельно этому оккупанты целенаправленно проникают в украинское информационное пространство через анонимные Telegram-каналы, псевдопатриотические TikTok-аккаунты, а также YouTube-контент, имитирующий мнение украинских военных или "независимых экспертов".
"Чтобы придать кампании масштабности, прокси-ресурсы перепощивают одни и те же месседжи в разной интерпретации: в виде авторских колонок, фейковых интервью, "аналитических" блогов, графики и видео в соцсетях. Этот подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая действительно срежиссирована единым центром – в Кремле", – подытоживают в разведке.
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