Украину обвиняют перед ЕС и США: разведка сообщила о новой волне информатаки России

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

В первые пять дней апреля россияне развернули новую волну информационной атаки против Украины – спецслужбы РФ продвигают обвинения перед странами Евросоюза и США насчет якобы нежелания Киева вести переговоры об окончании войны. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

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"Таким образом Россия пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на украинскую сторону, одновременно формируя фальшивый образ "миротворца", который якобы готов договариваться – но не с действующей властью", – пояснили в ведомстве.

По данным разведки, к информационной атаке привлекаются как российские государственные и аффилированные с ней медиа (Газета.ru, Sputnik, Ведомости, Военное обозрение), так и иностранные прокси-ресурсы, которые используются под видом независимых источников.

Последние применяются, поскольку РФ пытается проникнуть в мировое информационное пространство, сформировать впечатление, якобы "усталость от Украины" стала общей тенденцией, и таким образом оказать внешнее давление на Киев, объясняет разведка.

В частности, речь идет о таких "иностранных" медиа, как Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие.

"Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы: "отсутствие демократии в Украине", "Запад разочаровался в Киеве", "мир возможен только после смены украинского правительства", – добавляет СВР.

В то же время, отмечает ведомство, параллельно этому оккупанты целенаправленно проникают в украинское информационное пространство через анонимные Telegram-каналы, псевдопатриотические TikTok-аккаунты, а также YouTube-контент, имитирующий мнение украинских военных или "независимых экспертов".

"Чтобы придать кампании масштабности, прокси-ресурсы перепощивают одни и те же месседжи в разной интерпретации: в виде авторских колонок, фейковых интервью, "аналитических" блогов, графики и видео в соцсетях. Этот подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая действительно срежиссирована единым центром – в Кремле", – подытоживают в разведке.

27 марта диктатор Путин предложил ввести в Украине временную власть под эгидой ООН, якобы чтобы провести выборы и привести к власти "дееспособное правительство".

Советник президента Зеленского заявил, что Путину следует "принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность". Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что диктатор делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован. В Белом доме заявили, что правление в Украине определяется Конституцией и народом.

30 марта Трамп заявил, что был "очень разгневанным" и "взбешенным", когда Путин сделал заявления о якобы нелегитимности Зеленского. Он дал месяц на прекращение огня и анонсировал пошлины на российскую нефть, если не будет мира.