Україну звинувачують перед ЄС та США: розвідка повідомила про нову хвилю інформатаки Росії

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

У перші п'ять днів квітня росіяни розгорнули нову хвилю інформаційної атаки проти України – спецслужби РФ просувають звинувачення перед країнами Євросоюзу та США щодо нібито небажання Києва вести переговори про закінчення війни. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

"У такий спосіб Росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ "миротворця", який нібито готовий домовлятись – але не з чинною владою", – пояснили у відомстві.

За даними розвідки, до інформаційної атаки залучаються як російські державні та афільовані з нею медіа (Газета.ru, Sputnik, Ведомости, Военное обозрение), так і іноземні проксі-ресурси, які використовуються під виглядом незалежних джерел.

Останні застосовуються, оскільки РФ намагається проникнути у світовий інформаційний простір, сформувати враження, нібито "втома від України" стала загальною тенденцією, й у такий спосіб здійснити зовнішній тиск на Київ, пояснює розвідка.

Зокрема, йдеться про такі "іноземні" медіа, як Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) та інші.

"Ці ресурси просувають тотожні російським тези: "відсутність демократії в Україні", "Захід розчарувався в Києві", "мир можливий лише після зміни українського уряду", – додає СЗР.

Водночас, зауважує відомство, паралельно цьому окупанти цілеспрямовано проникають в український інформаційний простір через анонімні Telegram-канали, псевдопатріотичні TikTok-акаунти, а також YouTube-контент, який імітує думку українських військових або "незалежних експертів".

"Щоб надати кампанії масштабності, проксі-ресурси перепощують одні й ті самі меседжі в різній інтерпретації: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв’ю, "аналітичних" блогів, графіки та відео в соцмережах. Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді зрежисована єдиним центром – у Кремлі", – підсумовують у розвідці.

27 березня диктатор Путін запропонував ввести в Україні тимчасову владу під егідою ООН, нібито аби провести вибори й привести до влади "дієздатний уряд".

Радник президента Зеленського заявив, що Путіну варто "прийняти таблетки, щоб запустити мозкову діяльність". Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО зазначив, що диктатор робить усе, аби затягнути й зірвати рух до миру, бо в завершенні війни він не зацікавлений. У Білому домі заявили, що правління в Україні визначається її Конституцією й народом.

30 березня Трамп заявив, що був "дуже розгніваним" і "розлюченим", коли Путін зробив заяви щодо нібито нелегітимності Зеленського. Він дав місяць на припинення вогню й анонсував нові мита на російську нафту, якщо не буде миру.