Зеленський: США готують нові санкції проти Росії, аби та пішла на припинення вогню

В України "є така інформація", що Америка близька до відповідних санкційних заходів

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США готують нові санкції проти Росії, аби та пішла на припинення вогню. Про це голова держави повідомив під час брифінгу.

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За його словами, "сильні кроки" Штатів будуть найближчим часом, планується реєстрація відповідного закону у Конгресі.

"Ми дуже цього очікуємо. Я не хочу говорити, від кого [очікуємо], але ми розуміємо, від кого. Ми про це говорили. Це посилення санкційного тиску на росіян за те, що вони не хочуть закінчувати війну. І, безумовно, перший крок до закінчення – це припинення вогню. Ми чекаємо саме цих кроків, ми давно їх очікуємо", – пояснив Зеленський.

Президент повідомив: в України "є така інформація", що Америка близька до відповідних санкційних заходів.

Голова держави додав: "Подивимося, чи це буде. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є. Наскільки вона відповідає реаліям – ми просто з вами побачимо найближчим часом".

Зеленський вважає, що санкційні кроки можуть вплинути на росіян щодо припинення вогню.

"Для всіх це важливо. Україна демонструє готовність [до припинення вогню]. Я дякую Америці, конгресменам, адміністрації, президенту за ті можливості, які вони [надали]. По-перше, за те, що вони не припиняють допомогу, для нас це важливо. І обмін [розвідувальними] даними. Бачите, знов балістика [була використана РФ під час удару по Кривому Рогу]. І ви розумієте, що це дійсно дуже життєво важливо для всіх нас. А також очікуємо саме таких сильних санкційних кроків", – підсумував президент.