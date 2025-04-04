Зеленський: США готують нові санкції проти Росії, аби та пішла на припинення вогню
Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США готують нові санкції проти Росії, аби та пішла на припинення вогню. Про це голова держави повідомив під час брифінгу.

За його словами, "сильні кроки" Штатів будуть найближчим часом, планується реєстрація відповідного закону у Конгресі.

"Ми дуже цього очікуємо. Я не хочу говорити, від кого [очікуємо], але ми розуміємо, від кого. Ми про це говорили. Це посилення санкційного тиску на росіян за те, що вони не хочуть закінчувати війну. І, безумовно, перший крок до закінчення – це припинення вогню. Ми чекаємо саме цих кроків, ми давно їх очікуємо", – пояснив Зеленський.

Президент повідомив: в України "є така інформація", що Америка близька до відповідних санкційних заходів.

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Голова держави додав: "Подивимося, чи це буде. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є. Наскільки вона відповідає реаліям – ми просто з вами побачимо найближчим часом".

Зеленський вважає, що санкційні кроки можуть вплинути на росіян щодо припинення вогню.

"Для всіх це важливо. Україна демонструє готовність [до припинення вогню]. Я дякую Америці, конгресменам, адміністрації, президенту за ті можливості, які вони [надали]. По-перше, за те, що вони не припиняють допомогу, для нас це важливо. І обмін [розвідувальними] даними. Бачите, знов балістика [була використана РФ під час удару по Кривому Рогу]. І ви розумієте, що це дійсно дуже життєво важливо для всіх нас. А також очікуємо саме таких сильних санкційних кроків", – підсумував президент.

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