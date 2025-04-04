Зеленський – про візит Дмитрієва до США: Головне питання, як вивести $300 млрд заморожених активів

Володимир Зеленський заявив, що ці кошти заморожені в Європі, а Європа не планує їх віддавати

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Головне питання росіян полягає в тому, як вивести заморожені на Заході активи. Таку думку на брифінгу висловив президент Володимир Зеленський, коментуючи візит представника російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій Кирила Дмитрієва до США.

Глава держави підтвердив, що РФ хоче виторгувати зняття санкцій в обмін на припинення вогню.

"Безумовно, важлива позиція Європи. Я вдячний, що вона безумовна в підтримці України. Європа не буде знімати санкції. На мою особисту думку, їх економіка залежить саме від європейських санкцій", – сказав Зеленський.

Він висловив надію, що США не підуть на зняття санкцій проти Росії, а посилять обмеження. Президент вважає, що російські удари по Україні – доказ, що потрібен санкційний тиск на Путіна.

"Щодо санкцій. Ми знаємо, як вони працюють. Дмитрієв…Нам відомо, які додаткові причини, чому він був у Сполучених Штатах. Окрім того, він був не тільки в Сполучених Штатах. Ми слідкуємо за переміщенням наших не друзів. Головне питання, як вивести $300 млрд заморожених активів", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що росіяни пропонують деяким країнам придбати різну продукцію на цю суму, якщо лідери цих держав допоможуть вивести ці кошти. Він уточнив, що активи заморожені в Європі, а Європа не планує їх віддавати.

"Але ми сприймаємо все це, особливо питання $300 млрд, ми будемо це сприймати як можливість такого хитрого хабаря. Знайшли просто такий формат. Думаю, що їм не вдасться", – констатував український лідер.