Зеленський – про візит Дмитрієва до США: Головне питання, як вивести $300 млрд заморожених активів
Головне питання росіян полягає в тому, як вивести заморожені на Заході активи. Таку думку на брифінгу висловив президент Володимир Зеленський, коментуючи візит представника російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій Кирила Дмитрієва до США.
Глава держави підтвердив, що РФ хоче виторгувати зняття санкцій в обмін на припинення вогню.
"Безумовно, важлива позиція Європи. Я вдячний, що вона безумовна в підтримці України. Європа не буде знімати санкції. На мою особисту думку, їх економіка залежить саме від європейських санкцій", – сказав Зеленський.
Він висловив надію, що США не підуть на зняття санкцій проти Росії, а посилять обмеження. Президент вважає, що російські удари по Україні – доказ, що потрібен санкційний тиск на Путіна.
"Щодо санкцій. Ми знаємо, як вони працюють. Дмитрієв…Нам відомо, які додаткові причини, чому він був у Сполучених Штатах. Окрім того, він був не тільки в Сполучених Штатах. Ми слідкуємо за переміщенням наших не друзів. Головне питання, як вивести $300 млрд заморожених активів", – сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що росіяни пропонують деяким країнам придбати різну продукцію на цю суму, якщо лідери цих держав допоможуть вивести ці кошти. Він уточнив, що активи заморожені в Європі, а Європа не планує їх віддавати.
"Але ми сприймаємо все це, особливо питання $300 млрд, ми будемо це сприймати як можливість такого хитрого хабаря. Знайшли просто такий формат. Думаю, що їм не вдасться", – констатував український лідер.
- 30 березня Трамп сказав, що був "дуже розгніваним", коли Путін заявив про нібито нелегітимність Зеленського. Тоді ж Трамп анонсував запровадження впродовж місяця вторинних мит "на всю нафту, що надходить із Росії", якщо він і Москва не зможуть досягнути угоди про припинення вогню.
- 31 березня Трамп заявив, що вірить в те, що Путін погодиться на припинення вогню. У протилежному випадку знов пригрозив санкціями, проте визнав, що не хоче їх впроваджувати.
- 3 квітня Reuters писало, що Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні. Заради цього щодо нього призупинили санкції.