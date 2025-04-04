Зеленский – о визите Дмитриева в США: Главный вопрос, как вывести $300 млрд активов

Владимир Зеленский заявил, что эти средства заморожены в Европе, а Европа не планирует их отдавать

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Главный вопрос россиян состоит в том, как вывести замороженные на Западе активы. Такое мнение на брифинге высказал президент Владимир Зеленский, комментируя визит представителя российского диктатора Владимира Путина по инвестициям Кирилла Дмитриева в США.

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Глава государства подтвердил, что РФ хочет выторговать снятие санкций в обмен на прекращение огня.

"Безусловно, важна позиция Европы. Я благодарен, что она безусловна в поддержке Украины. Европа не будет снимать санкции. По моему личному мнению, их экономика зависит именно от европейских санкций", — сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что США не пойдут на снятие санкций против России, а усилят ограничения. Президент считает, что российские удары по Украине – доказательство, что нужно санкционное давление на Путина.

"О санкциях. Мы знаем, как они работают. Дмитриев… Нам известно, какие дополнительные причины, почему он был в Соединенных Штатах. Кроме того, он был не только в Соединенных Штатах. Мы следим за перемещением наших не друзей. Главный вопрос, как вывести $300 млрд замороженных активов", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что россияне предлагают некоторым странам приобрести разную продукцию на эту сумму, если лидеры этих государств помогут вывести эти средства. Он уточнил, что активы заморожены в Европе, а Европа не собирается их отдавать.

"Но мы воспринимаем все это, особенно вопрос $300 млрд, мы будем это воспринимать как возможность такой хитрой взятки. Нашли просто такой формат. Думаю, что им не удастся", — констатировал украинский лидер.