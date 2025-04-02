Половина членів Сенату США виступають за санкції проти Росії, вже готовий законопроєкт

Санкції можуть запровадити у разі, якщо Росія провалить мирні переговори та інші угоди

Сенатор Ліндсі Грем (Фото: x.com/LindseyGrahamSC)

50 членів Сенату США зі 100, зокрема і республіканці, виступають за введення санкцій проти Росії у разі відмови від мирної угоди про припинення війни проти України. Про це повідомляє газета The Washington Times із посиланням на заяву сенаторів.

Серед авторів двопартійного законопроєкту республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Зазначається, що загалом співавторів від двох партій порівну, а це свідчить про "широку двопартійну підтримку".

"У Сенаті США переважає думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна мають припинитися зараз і бути стриманими в майбутньому", – сказали сенатори у спільній заяві.

Законопроєкт передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та суб'єктів, які підтримують агресію проти України. Їх запровадять, якщо мирні переговори проваляться або Росія порушить угоду.

Зазначається, що серед санкцій – 500% мито на товари, що імпортуються з країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран та інші товари в Росії.

За словами сенаторів, такого "сильного удару" буде завдано не просто так, адже Росія порушувала минулі угоди. У заяві також сказано, що санкції отримають переважну двопартійну та двопалатну підтримку, якщо їх винесуть на голосування Сенату та Палаті представників.

"Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп та його команда досягнуть того, чого світ не зміг досягти в минулому: остаточного припинення російської агресії проти України та забезпечення виживання вільної та демократичної України", – сказано в заяві.