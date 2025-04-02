Половина членов Сената США выступают за санкции против России, уже готов законопроект
50 членов Сената США из 100, в том числе и республиканцы, выступают за введение санкций против России в случае отказа от мирного соглашения о прекращении войны против Украины. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на заявление сенаторов.
Среди авторов двухпартийного законопроекта республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Отмечается, что всего соавторов от двух партий поровну, а это говорит о "широкой двухпартийной поддержке".
"В Сенате США преобладает мнение, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и быть сдержаны в будущем", – сказали сенаторы в совместном заявлении.
Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и субъектов, которые поддерживают агрессию против Украины. Их введут, если мирные переговоры провалятся или Россия нарушит сделку.
Отмечается, что среди санкций – 500% пошлина на импортируемые товары из стран, которые продолжают покупать нефть, газ, уран и другие товары в России.
По словам сенаторов, такой "сильный удар" будет нанесен не просто так, ведь Россия нарушала прошлые соглашения. В заявлении также сказано, что санкции получат подавляющую двухпартийную и двухпалатную поддержку, если их вынесут на голосования Сенату и Палате представителей.
"Мы надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда добьются того, чего мир не смог достичь в прошлом: окончательного прекращения российской агрессии против Украины и обеспечения выживания свободной и демократической Украины", – сказано в заявлении.
- 12 марта Грэм уже предлагал ударить по РФ новыми санкциями, если страна не согласится на перемирие.
- 27 марта Зеленский заявлял, что санкции против России не будут снимать до справедливого мира.
- 30 марта президент Финляндии заявлял, что терпение Трампа подходит к концу в отношении России, а сенатор Грэм готовит санкции.
- В тот же день Трамп анонсировал введение вторичных пошлин "на всю нефть, которая поступает из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения по прекращению огня, и он сочтет, что в этом виновата именно РФ. Трамп отметил, что пошлины будут введены в течение месяца при отсутствии соглашения о перемирии.