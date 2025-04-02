Половина членов Сената США выступают за санкции против России, уже готов законопроект

Санкции могут ввести в случае, если Россия провалит мирные переговоры и другие соглашения

Сенатор Линдси Грэм (Фото: x.com/LindseyGrahamSC)

50 членов Сената США из 100, в том числе и республиканцы, выступают за введение санкций против России в случае отказа от мирного соглашения о прекращении войны против Украины. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на заявление сенаторов.

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Среди авторов двухпартийного законопроекта республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Отмечается, что всего соавторов от двух партий поровну, а это говорит о "широкой двухпартийной поддержке".

"В Сенате США преобладает мнение, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и быть сдержаны в будущем", – сказали сенаторы в совместном заявлении.

Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и субъектов, которые поддерживают агрессию против Украины. Их введут, если мирные переговоры провалятся или Россия нарушит сделку.

Отмечается, что среди санкций – 500% пошлина на импортируемые товары из стран, которые продолжают покупать нефть, газ, уран и другие товары в России.

По словам сенаторов, такой "сильный удар" будет нанесен не просто так, ведь Россия нарушала прошлые соглашения. В заявлении также сказано, что санкции получат подавляющую двухпартийную и двухпалатную поддержку, если их вынесут на голосования Сенату и Палате представителей.

"Мы надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда добьются того, чего мир не смог достичь в прошлом: окончательного прекращения российской агрессии против Украины и обеспечения выживания свободной и демократической Украины", – сказано в заявлении.