Сенатор Грэм предлагает ударить по РФ новыми санкциями, если та не согласится на перемирие
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X заявил, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие. В противном случае, по его мнению, Вашингтон должен ввести против страны-агрессора дополнительные санкции.
"Меня очень радует, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном перемирии. Молодцы, команда Трампа! Надеюсь, РФ тоже поддержит это. Если же Россия откажется, мы должны наложить на нее строгие санкции", – говорится в сообщении.
Грэм подчеркнул, что потенциально может предложить санкции, которые "не только ударят по России, но и накажут страны, покупающие российские товары, в том числе нефть, газ и уран".
"Россия давно должна ощутить экономическое давление за свою жестокую войну против Украины. Я поддерживаю усилия президента Дональда Трампа, чтобы как можно скорее закончить эту варварскую войну", – подытожил законодатель.
На прошлой неделе глава Белого дома заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России, поскольку она продолжает войну против Украины.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- Также США отменяют паузу на обмен разведданными с Украиной и возобновляют помощь после переговоров.
- Трамп приветствовал результат переговоров США и Украины и заявил, что может пригласить Зеленского в Белый дом снова. Также он анонсировал разговор с Путиным.