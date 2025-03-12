Сенатор Грэм предлагает ударить по РФ новыми санкциями, если та не согласится на перемирие

Республиканец заявил, что в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия против нее могут быть введены новые санкции

Линдси Грэм (Фото: ЕРА / ALLISON DINNER)

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X заявил, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие. В противном случае, по его мнению, Вашингтон должен ввести против страны-агрессора дополнительные санкции.

"Меня очень радует, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном перемирии. Молодцы, команда Трампа! Надеюсь, РФ тоже поддержит это. Если же Россия откажется, мы должны наложить на нее строгие санкции", – говорится в сообщении.

Грэм подчеркнул, что потенциально может предложить санкции, которые "не только ударят по России, но и накажут страны, покупающие российские товары, в том числе нефть, газ и уран".

"Россия давно должна ощутить экономическое давление за свою жестокую войну против Украины. Я поддерживаю усилия президента Дональда Трампа, чтобы как можно скорее закончить эту варварскую войну", – подытожил законодатель.

На прошлой неделе глава Белого дома заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России, поскольку она продолжает войну против Украины.