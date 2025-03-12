Сенатор Грем пропонує вдарити по РФ новими санкціями, якщо та не погодиться на перемир'я
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі X заявив, що Росія має погодитися на 30-денне перемир'я. У протилежному випадку, на його думку, Вашингтон має запровадити на країну-агресорку додаткові санкції.
"Мене дуже радує, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів про 30-денне перемир'я. Молодці, команда Трампа! Сподіваюся, РФ теж підтримає це. Якщо ж Росія відмовиться, ми маємо накласти на неї суворі санкції", – йдеться у дописі.
Грем наголосив, що потенційно може запропонувати санкції, які "не тільки вдарять по Росії, а й покарають країни, що купують російські товари, зокрема нафту, газ і уран".
"Росія давно повинна відчути економічний тиск за свою жорстоку війну проти України. Я підтримую зусилля президента Дональда Трампа, щоб якомога швидше закінчити цю варварську війну", – підсумував законодавець.
Минулого тижня очільник Білого дому заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії, оскільки та продовжує війну проти України.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня 2025 року США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- Також США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та поновлюють допомогу після перемовин.
- Трамп привітав результат перемовин США й України та заявив, що може запросити Зеленського до Білого дому знову. Також він анонсував розмову з Путіним.