Сенатор Грем пропонує вдарити по РФ новими санкціями, якщо та не погодиться на перемир'я

Республіканець заявив, що у разі відмови Москви від 30-денного перемир'я проти неї можуть бути запроваджені нові санкції

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА / ALLISON DINNER)

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі X заявив, що Росія має погодитися на 30-денне перемир'я. У протилежному випадку, на його думку, Вашингтон має запровадити на країну-агресорку додаткові санкції.

"Мене дуже радує, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів про 30-денне перемир'я. Молодці, команда Трампа! Сподіваюся, РФ теж підтримає це. Якщо ж Росія відмовиться, ми маємо накласти на неї суворі санкції", – йдеться у дописі.

Грем наголосив, що потенційно може запропонувати санкції, які "не тільки вдарять по Росії, а й покарають країни, що купують російські товари, зокрема нафту, газ і уран".

"Росія давно повинна відчути економічний тиск за свою жорстоку війну проти України. Я підтримую зусилля президента Дональда Трампа, щоб якомога швидше закінчити цю варварську війну", – підсумував законодавець.

Минулого тижня очільник Білого дому заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії, оскільки та продовжує війну проти України.