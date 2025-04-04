Зеленский: США готовят новые санкции против России, чтобы та пошла на прекращение огня

У Украины "есть такая информация", что Америка близка к соответствующим санкционным мерам

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США готовят новые санкции против России, чтобы она пошла на прекращение огня. Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

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По его словам, "сильные шаги" Штатов будут в ближайшее время, планируется регистрация соответствующего закона в Конгрессе.

"Мы очень этого ждем. Я не хочу говорить, от кого [ждем], но мы понимаем, от кого. Мы об этом говорили. Это усиление санкционного давления на россиян за то, что они не хотят заканчивать войну. И, безусловно, первый шаг к окончанию – это прекращение огня. Мы ждем именно этих шагов, мы давно ждем", – объяснил Зеленский.

Президент сообщил: у Украины "есть такая информация", что Америка близка к соответствующим санкционным мерам.

Глава государства добавил: "Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время".

Зеленский считает, что санкционные шаги могут повлиять на россиян в плане прекращения огня.

"Для всех это важно. Украина демонстрирует готовность к прекращению огня. Я благодарю Америку, конгрессменов, администрацию, президента за те возможности, которые они [предоставили]. Во-первых, за то, что они не прекращают помощь, это важно для нас. И обмен [разведывательными] данными. Видите, снова баллистика [была использована РФ во время удара по Кривому Рогу]. И вы понимаете, что это действительно жизненно важно для всех нас. А также ожидаем именно таких сильных санкционных шагов", – подытожил президент.