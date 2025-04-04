Зеленский: США готовят новые санкции против России, чтобы та пошла на прекращение огня
Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США готовят новые санкции против России, чтобы она пошла на прекращение огня. Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

По его словам, "сильные шаги" Штатов будут в ближайшее время, планируется регистрация соответствующего закона в Конгрессе.

"Мы очень этого ждем. Я не хочу говорить, от кого [ждем], но мы понимаем, от кого. Мы об этом говорили. Это усиление санкционного давления на россиян за то, что они не хотят заканчивать войну. И, безусловно, первый шаг к окончанию – это прекращение огня. Мы ждем именно этих шагов, мы давно ждем", – объяснил Зеленский.

Президент сообщил: у Украины "есть такая информация", что Америка близка к соответствующим санкционным мерам.

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Глава государства добавил: "Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время".

Зеленский считает, что санкционные шаги могут повлиять на россиян в плане прекращения огня.

"Для всех это важно. Украина демонстрирует готовность к прекращению огня. Я благодарю Америку, конгрессменов, администрацию, президента за те возможности, которые они [предоставили]. Во-первых, за то, что они не прекращают помощь, это важно для нас. И обмен [разведывательными] данными. Видите, снова баллистика [была использована РФ во время удара по Кривому Рогу]. И вы понимаете, что это действительно жизненно важно для всех нас. А также ожидаем именно таких сильных санкционных шагов", – подытожил президент.

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