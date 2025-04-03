Глава Минфина США заявил, что РФ не затронули пошлины, потому что с ней и так не торгуют

Скотт Бессент (Фото: Chris Kleponis/EPA)

США ввели пошлины против ряда стран, в том числе и Украины, однако России и Беларуси в списке нет. Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал это в интервью Fox News.

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"С Россией и Беларусью мы не торгуем из-за санкций", – сказал он в ответ на замечание журналиста.



В то же время, как отметили в Fox News, Офис торгового представителя США в 2024 году обнаружил, что общий объем товарооборота Штатов с Россией оценивается в около $3,5 млрд.

Согласно данным правительственного агентства, экспорт товаров из США в Россию в 2024 году составил $526,1 млн, что на 12,3% меньше, чем в 2023 году. Импорт из РФ составил $3 млрд, что на 34,2% меньше, чем в 2023 году.

Бессент призвал страны, попавшие в таможенный список, не реагировать на это.

"Мой совет каждой стране прямо сейчас: не принимать ответных мер. Расслабьтесь, примите это во внимание, посмотрим, что из этого получится. Потому что, если вы будете принимать ответные меры, будет эскалация", – сказал Бессент.

Целью пошлин Бессент назвал создание базы для долгосрочного экономического роста. Таким образом США, по мнению министра финансов, "возвращают себя на здоровую траекторию".

"Эти тарифы будут действовать до тех пор, пока президент Трамп не определит, что угроза, создаваемая торговым дефицитом и лежащим в его основе невзаимным отношением, удовлетворена, решена или смягчена", – говорится в заявлении администрации.