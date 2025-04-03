Міністр фінансів США заявив, що Росію не торкнулись мита, бо з нею і так не торгують

Скотт Бессент (Фото: Chris Kleponis/EPA)

США запровадили мита проти низки країн, зокрема й України, проте Росії та Білорусі у списку немає. Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував це в інтерв'ю Fox News.

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"З Росією та Білоруссю ми не торгуємо через санкції", – сказав він у відповідь на зауваження журналіста.



Водночас, як наголосили у Fox News, Офіс торгового представника США у 2024 році виявив, що загальний об'єм товарообігу Штатів із Росією оцінюється у близько $3,5 млрд.

Згідно з даними урядового агентства, експорт товарів із США до Росії у 2024 році становив $526,1 млн, що на 12,3% менше, ніж у 2023 році. Імпорт з РФ склав $3 млрд, це на 34,2% менше, ніж у 2023 році.

Бессент закликав країни, які потрапили до митного списку, не реагувати на це.

"Моя порада кожній країні прямо зараз: не вживати заходів у відповідь. Розслабтеся, візьміть це до уваги, подивимося, що з цього вийде. Тому що, якщо ви вживатимете заходів у відповідь, буде ескалація", – сказав Бессент.

Ціллю мит Бессент назвав створення основи для довгострокового економічного зростання. У такий спосіб США, на думку міністра фінансів, "повертають себе на здорову траєкторію".

"Ці тарифи діятимуть доти, доки президент Трамп не визначить, що загроза, яка створюється торговим дефіцитом і невзаємним ставленням, що лежить в його основі, задоволена, вирішена або пом'якшена", – йдеться в заяві адміністрації.