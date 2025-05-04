На Брянщині палає завод "Стріла", що працює на ВПК Росії – відео
Зранку 4 травня внаслідок обстрілу пошкоджено ВАТ "Стріла" у селищі Суземка Брянської області Росії. На місці виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали та губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.
Як повідомив Богомаз, на заводі сталося займання, зруйновано виробничі та адміністративні будівлі.
Згідно з відкритими даними, електротехнічний завод "Стріла" випускає трансформатори, дроселі, автотрансформатори тощо. Завод співпрацює із "провідними підприємствами в оборонній, авіакосмічній, електротехнічній, електронній галузях промисловості та науково-дослідними інститутами".
ВАТ "Стріла" вже був уражений у листопаді 2024 року та у грудні 2023 року.
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