На Брянщині палає завод "Стріла", що працює на ВПК Росії – відео

Завод "Стріла" (Фото: російські пропагандистські ресурси)

Зранку 4 травня внаслідок обстрілу пошкоджено ВАТ "Стріла" у селищі Суземка Брянської області Росії. На місці виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали та губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

Як повідомив Богомаз, на заводі сталося займання, зруйновано виробничі та адміністративні будівлі.

Згідно з відкритими даними, електротехнічний завод "Стріла" випускає трансформатори, дроселі, автотрансформатори тощо. Завод співпрацює із "провідними підприємствами в оборонній, авіакосмічній, електротехнічній, електронній галузях промисловості та науково-дослідними інститутами".

ВАТ "Стріла" вже був уражений у листопаді 2024 року та у грудні 2023 року.