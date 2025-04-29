"А що ж там вибухає?" У Новоросійську спалахнула пожежа у промзоні – фото, відео
Ввечері 28 квітня у Новоросійську Краснодарського краю зайнялася цистерна з дизельним пальним. Про це повідомив очільник міста Андрій Кравченко.
У промисловій зоні села Кирилівка зайнялася ємність із дизпаливом, вогонь перекинувся на легкові автомобілі і контейнери, що поряд стояли.
Згодом він повідомив, що пожежу ліквідовано і триває розбір і пролив конструкцій.
"Причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів", – написав він.
У місцевих пабліках також писали, що на місці пожежі було чути вибухи.
"О, знову вибух. А що ж там вибухає?" – коментує очевидиця.
Ввечері 28 квітня і в ніч проти 29-го Росія була під атакою безпілотників, проте Міноборони РФ не звітувало про БпЛА над Краснодарським краєм.
Загалом воєнне відомство держави-агресорки нарахувало 91 нібито збитий або перехоплений БпЛА.
- 2 квітня 2024 року безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони.
- Того самого дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську в Татарстані.
- 22 квітня були вибухи і пожежа на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії у Володимирській області. 23 квітня там відбулася вторинна детонація.
- 23 квітня в Єлабузькому районі Татарстану Сили оборони уразили російський завод, який виробляє до 300 БпЛА на добу.