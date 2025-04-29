"А що ж там вибухає?" У Новоросійську спалахнула пожежа у промзоні – фото, відео

Про причину пожежі місцева влада не повідомляє

Фото: Андрій Кравченко

Ввечері 28 квітня у Новоросійську Краснодарського краю зайнялася цистерна з дизельним пальним. Про це повідомив очільник міста Андрій Кравченко.

У промисловій зоні села Кирилівка зайнялася ємність із дизпаливом, вогонь перекинувся на легкові автомобілі і контейнери, що поряд стояли.

Згодом він повідомив, що пожежу ліквідовано і триває розбір і пролив конструкцій.

"Причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів", – написав він.

У місцевих пабліках також писали, що на місці пожежі було чути вибухи.

"О, знову вибух. А що ж там вибухає?" – коментує очевидиця.

Фото: Андрій Кравченко

Фото: Андрій Кравченко

Ввечері 28 квітня і в ніч проти 29-го Росія була під атакою безпілотників, проте Міноборони РФ не звітувало про БпЛА над Краснодарським краєм.

Загалом воєнне відомство держави-агресорки нарахувало 91 нібито збитий або перехоплений БпЛА.