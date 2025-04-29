"А что же там взрывается?" В Новороссийске вспыхнул пожар в промзоне – фото, видео

О причине пожара местные власти не сообщают

Фото: Андрей Кравченко

Вечером 28 апреля в Новороссийске Краснодарского края загорелась цистерна с дизельным топливом. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

В промышленной зоне села Кирилловка загорелась емкость с дизтопливом, огонь перекинулся на рядом стоявшие легковые автомобили и контейнеры.

Впоследствии он сообщил, что пожар ликвидирован и идет разбор и пролив конструкций.

"Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий", – написал он.

В местных пабликах также писали, что на месте пожара были слышны взрывы.

"О, снова взрыв. А что же там взрывается?" – комментирует очевидица.

Фото: Андрей Кравченко

Фото: Андрей Кравченко

Вечером 28 апреля и в ночь на 29-е Россия была под атакой беспилотников, однако Минобороны РФ не отчитывалось о БпЛА над Краснодарским краем.

В целом военное ведомство государства-агрессора насчитало 91 якобы сбитый или перехваченный БпЛА.