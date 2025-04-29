"А что же там взрывается?" В Новороссийске вспыхнул пожар в промзоне – фото, видео
Вечером 28 апреля в Новороссийске Краснодарского края загорелась цистерна с дизельным топливом. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
В промышленной зоне села Кирилловка загорелась емкость с дизтопливом, огонь перекинулся на рядом стоявшие легковые автомобили и контейнеры.
Впоследствии он сообщил, что пожар ликвидирован и идет разбор и пролив конструкций.
"Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий", – написал он.
В местных пабликах также писали, что на месте пожара были слышны взрывы.
"О, снова взрыв. А что же там взрывается?" – комментирует очевидица.
Вечером 28 апреля и в ночь на 29-е Россия была под атакой беспилотников, однако Минобороны РФ не отчитывалось о БпЛА над Краснодарским краем.
В целом военное ведомство государства-агрессора насчитало 91 якобы сбитый или перехваченный БпЛА.
- 2 апреля 2024 года беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны.
- В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске в Татарстане.
- 22 апреля были взрывы и пожар на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России во Владимирской области. 23 апреля там произошла вторичная детонация.
- 23 апреля в Елабугском районе Татарстана Силы обороны поразили российский завод, производящий до 300 БпЛА в сутки.