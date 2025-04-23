На складе ГРАУ под Москвой вторичная детонация. Пожар охватил его почти полностью – ЦПД
На 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России во Владимирской области произошла вторичная детонация. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
"51-й арсенал ГРАУ хорошо так сгорел, вторичная детонация, пожар охватил его почти полностью", – отметил он.
Однако местные власти утверждают, что детонация на складе "постепенно завершается", нужна оценка последствий пожара.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате "внештатной ситуации на территории воинской части" якобы пострадали четыре человека, жители эвакуированы.
На опубликованных в сети видео слышно, что на складе ночью продолжали взрываться боеприпасы.
Взрывы на складе раздались 22 апреля, около 16:10 по киевскому времени. Местные жители опубликовали видео с разных ракурсов – на всех видно, как поднимается "гриб".
После этого спутник NASA зафиксировал масштабный пожар на арсенале РФ во Владимирской области. Пламя охватывает большую часть территории объекта.
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