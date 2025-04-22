Спутник NASA зафиксировал масштабный пожар на арсенале РФ во Владимирской области – фото

Дым после взрыва на российском арсенале во Владимирской области 22 апреля 2025 года (Скриншот из видео)

Сервис Fire Information for Resource Management System (FIRMS) американской компании NASA зафиксировал масштабный пожар на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ во Владимирской области.

Вот так этот арсенал выглядит на сайте FIRMS: красным цветом показан пожар, пламя охватывает большую часть территории. Общая площадь объекта составляет около 3,5 квадратных километров.

Днем 22 апреля российские ресурсы сообщили, что на территории 51-го арсенала ГРАУ произошел взрыв с последующей детонацией, впоследствии появились видео с места события.

Власти РФ объявили эвакуацию из окрестных населенных пунктов. Согласно сообщениям пропаганды, детонация и пожар на объекте продолжались и поздно вечером.

Точная причина взрыва на объекте неизвестна.

Расстояние от арсенала до российско-украинской границы – 530 километров.