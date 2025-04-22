Спутник NASA зафиксировал масштабный пожар на арсенале РФ во Владимирской области – фото
Сервис Fire Information for Resource Management System (FIRMS) американской компании NASA зафиксировал масштабный пожар на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ во Владимирской области.
Вот так этот арсенал выглядит на сайте FIRMS: красным цветом показан пожар, пламя охватывает большую часть территории. Общая площадь объекта составляет около 3,5 квадратных километров.
Днем 22 апреля российские ресурсы сообщили, что на территории 51-го арсенала ГРАУ произошел взрыв с последующей детонацией, впоследствии появились видео с места события.
Власти РФ объявили эвакуацию из окрестных населенных пунктов. Согласно сообщениям пропаганды, детонация и пожар на объекте продолжались и поздно вечером.
Точная причина взрыва на объекте неизвестна.
Расстояние от арсенала до российско-украинской границы – 530 километров.
- 20 марта 2025 года источник LIGA.net сообщил, что СБУ и Силы спецопераций осуществили атаку на российский аэродром "Энгельс" в Саратовской области.
- 27 марта Генштаб уточнил, что россияне потеряли 96 ракет воздушного базирования в результате удара по военному аэродрому "Энгельс-2".
- В ночь на 5 апреля дроны Службы безопасности Украины поразили в Самарской области России завод "Промсинтез", производящий взрывчатку.